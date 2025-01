Ist die Presseförderung noch zeitgemäß?

Geschätzt 3/4 aller Artikel werden von der APA 1 zu 1 kopiert und sind wortgleich in allen gängigen Medien. Die Qualität der selbst geschriebenen Artikel in allen gängigen Medien hat meiner Meinung nach rapide abgenommen. Von Rechtschreibung über fehlende Informationen. Ist die Presseförderung in dieser Höhe noch zeitgemäß?