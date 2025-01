Erfolgreiches Debüt für Hanshaw bei West Ham

Für Fußball-Teamspielerin Verena Hanshaw ist das Debüt in der englischen Women‘s Super League absolut nach Wunsch verlaufen. Die erst am Dienstag von der AS Roma verpflichtete Linksverteidigerin spielte am Sonntag beim 2:0-Heimerfolg von West Ham United gegen Everton gleich auf ihrer angestammten Position durch.