Mahrers Pläne für eigenen Sicherheits-Stadtrat

Das Thema Sicherheit wird den Wahlkampf prägen – nicht erst nach Michael Ludwigs (SPÖ) Maßnahmenpaket rund um ein Alkoholverbot am Franz-Jonas-Platz. Auch die Wiener ÖVP präsentiert in der „Krone“ nun das Sicherheitspaket von Karl Mahrer. Vier Hauptforderungen stellt er dabei, mit denen er Wien sicherer machen will.