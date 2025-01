Grabher trifft zum Auftakt auf Ex-Linz-Siegerin

Kraus in zweiter Quali-Runde

In der Qualifikation waren ab Sonntag vier Österreicherinnen vertreten, doch nur eine kam weiter. Sinja Kraus überstand die erste Runde mit einem glatten 6:1,6:2 über Nuria Parrizas Diaz (ESP-7) und spielt am Montag um einen Platz im Hauptbewerb. Tamara Kostic, Mavie Österreicher und Liel Rothensteiner scheiterten allesamt ohne Satzgewinn in Runde eins.