Sensationsmann mit kühlem Kopf in den Hexenkessel

Alles begann mit der katastrophalen Vorsaison. Denn nach nur vier Siegen in 17 Partien kam Washington beim Draft schon an zweiter Stelle zum Zug – und wählte Quarterback Jayden Daniels. Eine Wahl, die die Franchise verändern könnte. Denn der 24-Jährige verblüffte mit einer der besten Debüt-Saisonen, die ein Spielmacher je absolvierte. Würfe für 3568 Yards und 25 Touchdowns, dazu nur 9 Interceptions, aber auch 891 erlaufene Yards. Daniels schlug so richtig ein.