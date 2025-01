Perfekt: Sturm Graz holt Ex-Rapid-Stürmer!

Der Angreifer wurde in der Jugend des RC Lens ausgebildet, kennt Österreich bereits aus seiner Zeit bei Blau-Weiß Linz sowie beim SK Rapid und wechselte im Sommer 2024 zu Bristol in die englische Championship, wo er im Herbst in 15 Ligaspielen zwei Tore verbuchte. Mayulu wechselt mit sofortiger Wirkung nach Graz, wo er die Nummer 9 tragen wird.