„Back again“: Die Veränderten Staaten von Amerika

Kaum hatte Donald Trump seinen Amtseid abgelegt, änderte sich die Webseite des Weißen Hauses. Es erschien der neue Präsident mit erhobenem Zeigefinger, unter dem in Großbuchstaben die Worte „America is back“ - Amerika ist zurück – standen. Doch es ist nicht das alte Amerika, es sind die Veränderten Staaten von Amerika, die der selbsternannte „Diktator am 1. Amtstag“ mit einer Flut von Exekutiv-Dekreten erschaffen hat. Diese haben nach weniger als einer Woche bereits ernste nationale wie internationale Auswirkungen - von Bürgerrechten bis Bündnispolitik.