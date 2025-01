Pöltl fixiert Torontos zweiten Saison-Auswärtssieg

Jubel um Wembanyama in Paris

In Paris bejubelten knapp 16.000 Zuschauer vor allem Victor Wembanyama. Der französische Jungstar führte die San Antonio Spurs in seinem ersten NBA-Spiel auf heimischem Boden mit 30 Punkten, elf Rebounds, sechs Assists und fünf Blocks zu einem 140:110 gegen die Indiana Pacers. Die Texaner dominierten an der Seine vor allem das dritte Viertel (45:23) ganz klar. Am Samstag steigt neuerlich in der französischen Hauptstadt die Revanche.