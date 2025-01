Alaba: „Darauf liegt nicht wirklich der Fokus“

Viele Chancen in kommenden Wochen

Fünf Spiele stehen für Real in den nächsten 16 Tagen auf dem Programm, das nächste am Samstag (21.00 Uhr/live DAZN) in der Liga in Valladolid. Am Mittwoch darauf geht es in Frankreich um die Minichance, in der Champions League doch noch direkt ins Achtelfinale einzuziehen. „Darauf liegt nicht wirklich der Fokus“, sagte Alaba über den Kampf um die Top-8. „Nächste Woche gegen Brest müssen wir gewinnen und dann werden wir sehen.“