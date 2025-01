20 Millionen Euro für die Mitarbeiter von KTM

Am 29. November war über die KTM AG, die KTM Components GmbH und die KTM Forschungs & Entwicklungs GmbH jeweils ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung eröffnet worden. Die Passiva werden zusammengerechnet für diese drei Gesellschaften mit rund zwei Milliarden Euro angegeben.

Seither gab es drei Folgepleiten in der Unternehmensgruppe: Die Vöcklabrucker Metallgießerei schlitterte am 13. Dezember in den Konkurs, die Avocodo GmbH und die Pierer E-Commerce GmbH sind seit 7. Jänner Sanierungsfälle.