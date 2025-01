Altach verleiht Offensivspieler in die Schweiz

Der Stürmer soll beim Schweizer Zweitligisten Spielpraxis sammeln, gab das Schlusslicht der Fußball-Bundesliga am Montag bekannt. Ein privater Schicksalsschlag sowie eine Covid-Erkrankung warfen den 25-Jährigen demnach in den letzten Wochen immer wieder zurück und verhinderten so regelmäßige Einsatzzeiten.