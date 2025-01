Staffel-Gold! Österreich jubelt bei Kunstbahn-EM

In der Staffel hatte die ÖRV-Equipe vorgelegt, die danach gekommenen Deutschen blieben um 0,091 Sek. hinter der rot-weiß-roten Marke. Bronze ging an Italien (+0,580). „Ich bin froh, dass ich meinen Fehler von Altenberg gutmachen konnte“, sagte Madeleine Egle. Eine Woche davor in der Team-Staffel des erwähnten Weltcups war das ÖRV-Team wegen mehrerer Fehler nur Vierter geworden.