ÖSV-Zukunftshoffnung in der Weltcup-Warteschleife

„Das war eines der schönsten Rennen, das ich bisher in meiner Karriere bestritten habe“, erinnert sich Moritz Zudrell an den Slalom von Wengen, bei dem er am 14. Jänner 2024 als 18-Jähriger – und damit jüngster ÖSV-Herr seit Marcel Hirscher – sein Weltcupdebüt feierte. Zwar schied der Montafoner im ersten Lauf aus, bis dahin lag er aber auf Kurs Richtung Top-20 und damit der Final-Quali. „Da möchte ich so rasch wie möglich wieder hin“, gesteht der Head-Pilot.