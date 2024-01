„Der Speed bei Zudrell ist auf jeden Fall da“

Mitten in der Weltelite

Bis zur zweiten Zeitmessung wuchs der Rückstand zwar auf 0,61 Sekunden an, damit rangierte der Debütant aber nur ein Hundertstel hinter Landsmann Johannes Strolz auf Platz 13 und damit auf Kurs in Richtung Qualifikation für Lauf zwei. „Nachdem ich Moritz in den letzten Tagen beobachten konnte, war ich von seiner guten Leistung nicht so überrascht“, sagte ÖSV-Slalomtrainer Martin Kroisleitner. „Mich hat gefreut, dass er die Trainingsleistungen auf Anhieb ins Rennen umsetzen konnte.“