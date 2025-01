Auch Fatih Terim bemerkte St. Pöltens Aufschwung

Sieht auch sein Mentor Fatih Terim so. Tanrivermis war bei Galatasaray ja „Co“ des „Imperators“, ist mit dem Starcoach im Austausch. „Er verfolgt meinen Weg, ist mit mir zufrieden“, lacht der 35-Jährige, der mit El Hadji Mané (23) seinen ersten Winter-Neuzugang präsentierte. Der Flügel lief zuletzt in Lettland (Auda) auf, erzielte in 37 Partien sechs Tore. „Ein trickreicher und schneller Spieler. Wir werden ihm Zeit geben.“