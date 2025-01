Akademien-Zusammenlegung? Kein Geld für Auswärtige

Werden die Fußball-Akademien von WAC und Austria Klagenfurt zusammengelegt? Zuletzt saßen die Protagonisten an einem Tiscg. Kritisch beäugt wird auf jeden Fall der Kärntner Fußballverband als geplanter „Trägerverein“. Das Land will auch eine Akademie für die Mädels. Und: So viele "Auswärtige" laufen derzeit in den beiden Talenteschuppen auf. . .