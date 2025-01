„Hoffe, Österreich bringt wieder Spannung rein!“

Im Jänner stehen im Weltcup besondere Klassiker an. Du hast ja besonders gute Erinnerungen an Kitzbühel. Was macht für dich den „Mythos Streif“ aus?

Einfach die ganze Historie, die mit diesen Rennen zusammenhängt. Da sind ja schon Legenden in die Brüche gegangen. Auf der anderen Seite wurde da auch so mancher Erfolg begründet. Die Strecke ist immer eine Gradwanderung. Richtige und falsche Entscheidungen liegen hier extrem nahe beieinander. Ein Fehler kann hier extrem wehtun. Was ein Sturz in Kitzbühel anrichten kann, sieht man etwa bei Daniel Albrecht oder Hans Grugger. Einige Fahrer dosieren auf der Streif vielleicht bewusst mehr. Aber wer den Sieg holen will, der muss ans Limit gehen und auch Grenzen überschreiten. Dabei gibt es leider nie eine Garantie, dass man heil ins Ziel kommt.