Sarrazin-Sturz: Teamarzt gibt düsteres Update!

Sarrazin war nach seinem Horror-Sturz wegen eines Subduralhämatoms, einer Blutung in der Nähe des Gehirns, operiert worden. Am vergangenen Samstag war er aus dem künstlichen Koma erwacht. In Lyon wird der in der neurochirurgischen Abteilung stationierte Sarrazin mit der Rehabilitation beginnen. „Cyprien soll wieder Dinge tun, die alle anderen auch tun – sitzen etwa, essen, aufstehen“, erklärte Stéphane Bulle, der Arzt des französischen Alpin-Skiteams.