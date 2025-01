Tagestickets für den Wiener Eistraum gewinnen!

Der Wiener Eistraum geht in seine 30. Saison. Am 23. Jänner öffnet er seine Tore und verwandelt den Rathausplatz in eine riesige, noch nie dagewesene Winterlandschaft. Mit über 10.000 Quadratmetern Eisfläche erreicht der Wiener Eistraum 2025 eine neue Dimension. Besonders der „Sky Rink“, der weltweit erste zweistöckige Eislaufplatz, wurde vollständig neu gestaltet und bietet nun noch mehr Platz. Besucher können die obere Etage über eine 150 Meter lange Eisrampe erreichen, die dieses Jahr an die Felderstraße verlegt wurde.