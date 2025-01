„Leidensdruck in SPÖ ist noch nicht groß genug“

Nun zeichnet sich aber ab, dass bei der burgenländischen Landtagswahl am Sonntag die Grünen eventuell nicht mehr den Sprung in den Landtag schaffen werden. Damit könnte sich eine blau-schwarze Mehrheit abseits der SPÖ ausgehen und die SPÖ damit erstmals seit 1964 nicht mehr den Landeshauptmann stellen. Doskozil: „Aussagen von Norbert Hofer (FPÖ-Spitzenkandidat, Anm.) gehen genau in diese Richtung. Und auch die ÖVP lässt das erkennen.“ Damit wäre nach 61 Jahren im Burgenland künftig erstmals kein SPÖ-Landeshauptmann an der Macht. Was diese dramatische Entwicklung für die Bundes-SPÖ bedeuten würde? Doskozil, unerwartet offen: „Der Leidensdruck in der SPÖ ist noch nicht groß genug.“