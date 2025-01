Matthias Mayer feierte in Zauchensee sein Comeback

Ein Comeback mit einer Wildcard, wie es Lindsey Vonn und Marcel Hirscher in dieser Saison bereits gegeben haben, schloss Mayer – der 2014 Olympia-Gold in der Abfahrt, sowie bei den Spielen 2018 und 2022 jeweils im Super-G triumphiert hatte – zwar aus. Allerdings kündigte der 34-jährige Kärntner an, dass er gerne bei der Heim-Weltmeisterschaft in Saalbach im Februar als Vorläufer an den Start gehen möchte.