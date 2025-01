Französin überschlägt sich mit Rodel: verletzt

Die junge Frau (23) war am Dienstag gegen 15 Uhr alleine auf einer Rodelbahn in der Tiroler Gemeinde Berwang unterwegs. Plötzlich verlor sie in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihre Rodel und überschlug sich. Die Französin, die keinen Helm auf hatte, blieb verletzt im Schnee liegen.