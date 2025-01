„Bin ja erst 35, da hab‘ ich noch bisschen Zeit“

Doppel-Mama, berufstätig. Auch für Anna Veith (35) kein einfacher Spagat. Vor allem, wenn man als langjährige Weltklasse-Skifahrerin auch noch den Sport in den vollgepackten Alltag integrieren möchte. Quasi für sich selbst, aber auch für die vielen, vielen anderen Menschen, die dieses „Problem“ zu gut kennen, hat Anna gestern in Wien ein neues Projekt gestartet. Gemeinsam mit carpe diem aus dem Red Bull Media House liefert die Salzburgerin ab sofort Fitness-Videos zum Mitmachen. „Kurz und effizient. Und in allen Schwierigkeitsstufen“, erzählte Veith bei der Präsentation im Audi House of Progress auf der Kärntner Straße in Wien. Tipps zu Ernährung, Erholung, Bewusstsein und (mentaler) Gesundheit gibt’s via carpediem.life/anna obendrauf. Motiviert, topfit, nach wie vor „verliebt“ in den Sport, ein Skigefühl, wie es nur wenige andere haben – denkt man da nicht automatisch: Was die 40-jährige Lindsey Vonn kann, könnte Anna Veith doch auch noch locker, oder?