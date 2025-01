Rufnummernmissbrauch ging deutlich zurück

Die missbräuchliche Verwendung österreichischer Telefonnummern durch Betrüger ist in den vergangenen vier Monaten drastisch gesunken, wie die eingegangenen Beschwerden bei der Meldestelle Rufnummernmissbrauch zeigen. Der Grund dafür liege offensichtlich in der RTR-Anti-Spoofing-Verordnung, die bis 1. September 2024 von den Telekom-Anbietern technisch umzusetzen war, hieß es in einer Aussendung.