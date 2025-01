Egle dank Altenberg-Sieg Gesamtweltcup-Führende

Madeleine Egle hat beim Weltcup der Kunstbahnrodler in Altenberg ihren dritten Saisonsieg gefeiert und damit die Führung in der Gesamtwertung übernommen. Die 26-jährige Tirolerin gewann am Sonntag im Frauen-Einsitzer vor den beiden deutschen Lokalmatadorinnen Anna Berreiter (+0,150 Sek.) und Merle Fräbel (+0,263), Weltmeisterin Lisa Schulte (+0,322) rutschte im Finale um zwei Positionen auf Rang vier ab. In der Teamstaffel fuhr das ÖRV-Team mit Platz vier am Podest vorbei.