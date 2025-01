Vierter Weltcupsieg in Folge für Egle und Kipp

Männer-Einsitzer erstmals nicht am Podium

Im Männer-Einsitzer fuhren die ÖRV-Athleten erstmals in dieser Saison am Podium vorbei. Der Gesamtweltcupführende Nico Gleirscher musste sich nach einem schweren Fehler im zweiten Lauf mit dem fünften Platz begnügen, Olympiasieger David Gleirscher wurde Achter. Lokalmatador Max Langenhan feierte seinen zweiten Saisonsieg vor seinem Landsmann Felix Loch und verkürzte seinen Rückstand im Ranking auf Nico Gleirscher auf 15 Punkte.