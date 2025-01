Feller stürzt mit Bestzeit kurz vor dem Ziel

„Es ist schwierig, in Worte zu fassen“, so Feller nach dem Aus im Gespräch mit dem ORF. „Ich glaube, es war ein guter Lauf bis dahin. Ich habe alles daran gesetzt, um schnell Ski zu fahren und um ein Podium mitzureden. Ich habe den Ski voll auf Biegung, und auf einmal implodiert er ... keine Ahnung. Normalerweise fühlt man, dass man keinen Grip hat und der Ski geht weg, aber da ist es einfach, wie wenn sich der ganze Druck in einem Moment auflöst.“