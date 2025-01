Comeback-Mann Schwarz fliegt auch in Madonna raus

Noch keine Punkte

Damit hat der Kärntner in seiner Comeback-Saison nach einem Kreuzbandriss und einem Bandscheibenvorfall auch nach drei Slalom-Einsätzen noch kein Ergebnis zu Buche stehen. In Val d‘Isere schied er im zweiten Durchgang aus, in Alta Badia verfehlte er die Qualifikation für das Finale – und auch in Madonna an diesem Mittwoch reichte es nicht.