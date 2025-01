Warum diese Heilmittel falsch dosiert nicht helfen

Es soll der reinste Zaubertrank sein: Ingwersaft, neudeutsch Ingwer-Shot. Besonders in der kalten Jahreszeit wird der vermeintliche Super-Saft als trendiger Immunbooster, der helfen soll, schneller wieder fit oder gar nicht erst krank zu werden. In jedem Supermarkt gibt es dementsprechend auch die Fläschchen mit den scharfen Mixturen. Und wer vorn dabei sein will, trinkt gleich nach dem Aufstehen einen Ingwer-Shot, am besten auf nüchternen Magen.