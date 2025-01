Blau und Schwarz: Die neue Eintracht im Land

Der Wirtschaftsbund gilt ja sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene als treibende Kraft hinter Blau-Schwarz. Die „Sozis“ sind in diesen Kreisen der politische Hauptfeind. Als roter Vertreter ist übrigens Arbeiterkammer-Präsident Josef Pesserl bei beiden Empfängen zu Gast – just an seinem Geburtstag. Pesserl, ein Sozialpartner durch und durch, hält auch in turbulenten Zeiten die Verbindungen ins „andere“ Lager.