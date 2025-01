Klimaschutz: Bauern-Chef warnt vor Vollbremsung

Kritik am Mercosur-Abkommen

Titschenbacher spannte einen weiten Bogen vom Krieg in der Ukraine über mögliche Strafzölle unter US-Präsident Donald Trump bis zur angespannten Budgetlage in Österreich. Er wiederholte – in Anwesenheit von Industrie-Präsident Georg Knill, einem starken Befürworter – die Sorgen hinsichtlich des Mercosur-Freihandelsabkommens mit vier südamerikanischen Staaten („es sind viele Fragen offen“).