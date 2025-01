Josef Herk: „Das System entmündigt Menschen“

Lob für Steiermark, Kritik am Bund

Herk, der nach der verlorenen Landtagswahl öffentlich Kritik am steirischen Ex-ÖVP-Chef Christopher Drexler übte, lobte die Regierungsbildung in der Steiermark als „klar strukturierten Prozess“. Auf Bundesebene sieht er hingegen „das Negieren von großen Herausforderungen, zumindest in den Teilen der Politik“ – gemeint ist da wohl primär die SPÖ.