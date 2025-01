Freundin weg, da nahm er Autos ins Visier

Wahllos Scheiben eingeschlagen

Warum es dann zu einer Kurzschlussaktion in einer Innsbrucker Tiefgarage kam, konnte er aber nicht mehr genau sagen. Fakt ist, dass der nun arbeitslose Angeklagte gegen 8 Uhr einen IVB-„Notfallhammer“ benutzte, um wahllos bei vier Autos in einer Parkgarage in der Landeshauptstadt die Scheiben einzuschlagen. Aus den Fahrzeugen schnappte sich der 20-Jährige willkürlich diverse Gegenstände.