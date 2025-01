PDC Europe Next Gen: Termine, Modus und Preisgeld

Die PDC Europe Next Gen geht in die nächste Runde. Hier treffen sportliche Herausforderungen auf professionelle Rahmenbedingungen und bieten jedem Spieler die Chance, sich zu beweisen. Die Next Gen ist der einzige direkte Weg zur Super League und damit die Chance auf die Qualifikation zur Darts-WM im legendären Ally Pally.