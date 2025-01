„Tatort“ Kiel: Mit dem Recht auf Lust und Liebe

In einem Kieler Mietshaus wird die Versicherungsangestellte Andrea Gonzor (Anna König) tot in ihrem Bett aufgefunden. Erste Ermittlungen des Duos Klaus Borowski (Axel Milberg) und Mila Sahin (Almila Bagriacik) führen in die Erotikszene. In der Tatnacht hatte das Opfer mehrere Sexualpartner, die sich online mit ihr verabredeten und erst gefunden werden müssen. Der eher steife Borowski muss in die Welt der Sex- und Liebessüchtigen eintauchen und fühlt sich spürbar unwohl. Nicht besser wird es, als er Andreas Freundin Nele Krüger (Laura Balzer) kennenlernt und seine Hilfsbereitschaft ihr gegenüber in eine für den Kommissar ungemütliche Richtung geht. Die Ermittlungen treiben ihn an seine Grenzen ...