„Im Spitzensport kann nicht nur gekuschelt werden“

„Wir sollten mehr auf Eis trainieren. Das ist ganz klar eine Forderung von uns Athleten und ein Appell an dass Trainerteam“, sagte die Steirerin Julia Scheib nach dem Riesentorlauf in Richtung Betreuerteam. Und ihr Landsmann und Gruppentrainer Christian Perner ließ ebenso mit einer Aussage aufhorchen: „Heute hatten sie wieder die Schweinelähmung drinnen.“ Ordentlich Zündstoff also am Rande der Rennen in Kranjska Gora.