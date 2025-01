Erinnern Sie sich an diese Fußball-Hoppalas?

Historische Niederlage gegen „Jugendteam“

Das Duell zwischen Australien und Amerikanisch Samoa in der WM-Quali 2002 am 11. April 2001 ging ebenfalls in die Geschichte ein. Einen ersten Rückschlag gab es für die Gäste bereits vor Spielbeginn: nur ein Spieler – Tormann Nicky Salapu – war aufgrund seiner US-amerikanischen Staatsbürgerschaft einreiseberechtigt. Der Rest bekam kein Visum. Also liefen fast nur Jugendspieler auf, darunter drei 15-Jährige. Der ernüchternde Endstand: 31:0, der höchste Sieg im internationalen Fußball. „Es war mir nicht peinlich, weil wir daraus gelernt haben“, so Salapu. Australiens Archie Thompson erzielte 13 Tore – ebenfalls Rekord. Jubeln konnten die „Socceroos“ trotzdem nicht so richtig. Im Play-off scheiterte man an Uruguay, verpasste so die Endrunde in Japan und Südkorea.