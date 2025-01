Die strahlende Stiftskirche Maria Himmelfahrt

Hier sprechen alte Mauern, versprühen historisches Flair: Die Maria Himmelfahrtskirche in Eberndorf schmiegt sich an das ursprünglich mehr als 900 Jahre alte Augustiner-Chorherren-Stift an. „Wir blicken auf eine reiche Vergangenheit zurück“, sagt Pfarrkoordinator Gerhard Mischitz, während er die „Krone“ durch das ehrwürdige Gotteshaus führt.