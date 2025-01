Steirerin bei Auffahrunfall auf B 320 verletzt

Am Samstag gegen Mittag war ein 75-Jähriger aus Zell am See mit seinem Auto auf der B 320 in Richtung Schladming unterwegs. In Gröbming verlangsamte sich eine vor ihm fahrende Fahrzeugkolonne – was der 75-Jährige allerdings übersah, er dürfte laut Polizei von der Sonne geblendet worden sein.