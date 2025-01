Mick gratuliert Papa Michael mit speziellem Foto

Er bedanke sich für die bedingungslose Liebe seiner Eltern, schreibt Mick in seiner aktuellen Insta-Story. Dazu zeigt er ein Foto aus vergangenen Tagen. Darauf zu sehen: Papa Michael, der am Freitag seinen 56. Geburtstag feierte, geradezu verliebt mit seiner Frau Corinna. Beide lächeln schier glücklich und lebensbejahend. Er, Mick, wolle so den „speziellen Tag“ seines Vaters, „meines Helden“, feiern, schreibt er dazu.