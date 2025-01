Red Bull baut auf Aus für „Kalter Krieg“-Windkanal

Konkret geht es um den Neubau des Windkanals auf dem Red-Bull-Gelände in Milton Keynes, der sich nach den Worten des 50-jährigen Franzosen gut entwickle. „Bei Bauarbeiten und neuen Maschinen weiß man nie, wann es so weit ist, aber wir sind dem Zeitplan im Moment voraus“, so der Red-Bull-Mann gegenüber Motorsport.com.