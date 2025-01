Polster über Not-OP: „Es kann sehr schnell gehen“

Mit dem traditionellen Spaziergang durch die Stadt wurde der Silvestertag eingeläutet, ehe es nach dem Treffen mit seinem engen Freundeskreis in Simmering zurück in die eigenen vier Wände ging. Wo Österreichs Rekordtorschütze Toni Polster den Alltag in vollen Zügen mit seinen Liebsten genießen kann, was der 60-Jährige nach einer turbulenten Zeit umso mehr zu schätzen weiß. Denn vor einem Jahr kam der Schock, wurde bei Polster, der notoperiert werden musste, auf die Intensivstation verlegt wurde, ein Magendurchbruch diagnostiziert.