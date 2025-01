Kirchberg-Unglücksserie: „Jeder kennt Betroffene“

„Das gibt’s ja nicht‘, sagen alle, weil es ja wirklich kaum zu verstehen ist“ – auch der amtsführende Bürgermeister von Kirchberg ob der Donau, Stefan Reisinger, schüttelt ob der schon fast unheimlichen Serie von fünf tödlichen Unglücksfällen und dem Mord an seinem Amtsvorgänger, dessen Leitspruch „z’Kiberg is am Feinsten“ war, den Kopf. „Alle hatten gehofft, dass das neue Jahr ruhiger angeht“ – doch schon am Neujahrstag passierte die fatale Hundeattacke.