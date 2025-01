„Dem würde ich sagen: Halt einfach die Klappe!“

Verstappen findet, dass McLaren hier einfacher und strikter entscheiden hätte sollen. Durch die internen Querelen, so der Weltmeister, habe man sich bei McLaren sicherlich die Titel-Chancen geschmälert. „Sie hatten ein sehr gutes Auto, aber es ist auch klar, dass sie noch eine Menge lernen müssen, um konstant vorne zu sein“, urteilt Verstappen. So eine große Chance auf den WM-Titel will er seiner Konkurrenz jedenfalls künftig nicht mehr bieten.