Bitcoin legt zu Jahresbeginn wieder zu

„Der Start in das Jahr 2025 ist geglückt“, schrieb Analyst Timo Emden von Emden Research. Viele Anleger dürften nun eine der letzten Gelegenheiten zum Einstieg in den Bitcoin wahrnehmen, bevor der designierte US-Präsident Donald Trump am 20. Jänner in das Weiße Haus einzieht.