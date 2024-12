„Das ist abartig!“ Staunen nach ÖSV-Traumauftakt

ÖSV-Team glaubt an Tourneesieg

Die Show von Stefan Kraft, Jan Hörl und Tschofenig beim Auftaktbewerb in Oberstdorf befeuerte Österreichs Hoffnungen auf den ersten Gesamtsieg bei der Vierschanzentournee seit zehn Jahren weiter. In den jüngsten drei Weltcupbewerben gingen acht von neun möglichen Podestplätzen an das Triumvirat. Selbst dem fünffachen Saisonsieger Pius Paschke bleibt vor dem Neujahrsspringen auf seiner Heimschanze in Garmisch-Partenkirchen in der Tournee nur die Rolle des Jägers.