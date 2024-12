SPÖ im Seiltanz zwischen Spitze und roter Basis

Vor den Gemeinderatswahlen am 26. Jänner 2025 analysiert die „Krone“ den Zustand der Landesparteien. In Niederösterreich stehen die Roten traditionell unter keinem guten Stern. Doch in vielen Orten regiert ein SPÖ-Bürgermeister. Die große Frage: Kann die Arbeiterpartei diesmal mehr als ihre Hochburgen halten?