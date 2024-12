Ohne verletzten Pöltl: Debakel für Toronto Raptors

Die Toronto Raptors haben es auch zu Weihnachten nicht geschafft, die Verliererstraße in der National Basketball Association (NBA) zu verlassen. Mit einem 126:155-Debakel bei den Memphis Grizzlies setzte es am Stephanitag die neunte Niederlage in Folge. Jakob Pöltl verpasste die vierte Partie hintereinander. Der Center aus Wien fällt aufgrund einer am 16. Dezember erlittenen Leistenzerrung aus.