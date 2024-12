Sturm will dem GAK den Titel entreißen!

Noch am Stefanitag klingelte in der Redaktion der „Steirerkrone“ das Telefon. „Kann man irgendwie noch zu Karten kommen?“, wollten viele wissen. Das Turnier des Lions Club Graz ist längst ein Publikumsmagnet, die Ball-Artisten ziehen die Massen an. Der Höhepunkt wie jedes Jahr? Natürlich das Derby Sturm gegen GAK. Da kocht die Halle über, verwandelt sich der Sportpark in einen Hexenkessel.