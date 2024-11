Auf Fans wartet das Trikot von Superstar Kane

Die Fußball-Legenden ziehen die Fans Jahr für Jahr magisch an! Wenn am 27. Dezember im Grazer Sportpark das Hallen-Benefizturnier angepfiffen wird, heißt es wie schon in den vergangenen Jahren: Nichts geht mehr! „Wir haben nur noch Restkarten“, freut sich Oliver Wieser vom Lions Club Graz.